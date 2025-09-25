Una caserma totalmente riqualificata per i carabinieri di Collecorvino | firmato il contratto di locazione

Sottoscritto in prefettura il contratto di locazione per l’immobile destinato a ospitare il comando dei carabinieri di Collecorvino.Una firma quella apposta, con cui si conclude un articolato percorso amministrativo che ai militari dell’arma assicura ora una struttura totalmente riqualificata sia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: caserma - totalmente

Chi ha subito recentemente il furto della bicicletta può andare in caserma a Crevalcore a verificare - facebook.com Vai su Facebook

Gonzaga, prima sparano contro le case e poi minacciano i carabinieri in caserma - La giornata era già iniziata male per i due indiani residenti a Moglia, nel Mantovano: un 29nne ed un 26nne. Scrive ilgiorno.it

Bari. Caserma dei Carabinieri dentro Policlinico. Emiliano: “Più sicurezza per l’ospedale e per il quartiere” - La postazione sarà pronta per settembre, dopo i lavori di adeguamento di uno stabile già esistente all’interno della struttura sanitaria che la direzione generale ha messo a disposizione della ... Segnala quotidianosanita.it