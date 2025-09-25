Una battaglia dopo l’altra Martin Scorsese elogia il film | straordinario e attualissimo

Scritto e diretto da Paul Thomas Anderson, ispirato al romanzo Vineland di Thomas Pynchon del 1990, il film Una battaglia dopo l’altra ( qui la nostra recensione ) segue Leonardo DiCaprio nei panni di un ex rivoluzionario che, dopo il ritorno del nemico dopo 16 anni, deve riunirsi con i suoi compagni ex rivoluzionari per salvare sua figlia. Il cast include anche il due volte vincitore dell’Oscar Sean Penn ( Mystic River, Milk ), il vincitore dell’Oscar Benicio del Toro ( Traffic ), Regina Hall, Teyana Taylor e Chase Infiniti al suo debutto cinematografico. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: battaglia - dopo

La battaglia più emozionante di baldur’s gate 3 dopo due anni

Addio a Sergio Cianti, la sua battaglia per le autostrade più sicure dopo la tragedia del figlio

LIVE Sonego-Schoolkate 3-6 6-7 6-1 6-1 6-7, US Open 2025 in DIRETTA: l’australiano vince al super match tie-break, azzurro eliminato dopo quattro ore di battaglia!

Un film politico, la storia di un ex rivoluzionario che non sa riadattarsi al mondo: LeonardoDiCaprio e Benicio del Torino sono protagonisti del nuovo film di Paul Thomas Anderson, “Una battaglia dopo l’altra” (dal 25 settembre al cinema). Pellicola che Steven - facebook.com Vai su Facebook

Leonardo DiCaprio si lancia in “Una battaglia dopo l’altra” di Anderson: “Viviamo nel regno delle bugie” lastampa.it/spettacoli/202… - X Vai su X

Da domani al cinema Una battaglia dopo l’altra, il nuovo film di Paul Thomas Anderson - Da domani arriva nelle sale italiane Una battaglia dopo l’altra, il nuovo film scritto, diretto e prodotto da Paul Thomas Anderson e distribuito da Warner Bros. Segnala corrieredellosport.it

Martin Scorsese loda Una battaglia dopo l'altra: "Film affascinante, realizzato in modo straordinario" - Scorsese è entusiasta del nuovo film di Paul Thomas Anderson, che ha promosso senza riserve lodando sia la confezione che i temi trattati e le performance attoriali. Secondo msn.com