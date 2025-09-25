Una battaglia dopo l’altra è una lezione di cinema per tempi pericolosi

Una battaglia dopo l’altra è un film che non lascia tanto scampo. Paul Thomas Anderson ha costruito un affresco d’azione che non sacrifica la profondità, né la rabbia, né il cuore, e in cui la tensione socio-culturale degli Stati Uniti pulsa incessantemente per più di due ore e mezzo. Le prime scene, ambientate in un centro di detenzione per immigrati, sono immagini che conosciamo bene: recinzioni, militari che sorvegliano, famiglie divise. Lì irrompono i French 75, il gruppo rivoluzionario in cui militano Ghetto Pat, nome di battaglia di Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), e Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor), figura dura e ambivalente. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

