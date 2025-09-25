Una Balilla Perugina nel cielo della città | pezzo pregiato della Città del Cioccolato

Una Balilla d'epoca griffata "Cioccolato Perugina" è volata questa mattina, alle prime ore dell'alba, nel cielo di Perugia per atterrare al terzo piano dell'ex Mercato Coperto. Sarà protagonista del percorso museale della Città del Cioccolato nella sezione dedicata al Cioccolato a Perugia. Qui è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: balilla - perugina

