Una Balilla Perugina nel cielo della città | pezzo pregiato della Città del Cioccolato

Perugiatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una Balilla d'epoca griffata "Cioccolato Perugina" è volata questa mattina, alle prime ore dell'alba, nel cielo di Perugia per atterrare al terzo piano dell'ex Mercato Coperto. Sarà protagonista del percorso museale della Città del Cioccolato nella sezione dedicata al Cioccolato a Perugia. Qui è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: balilla - perugina

balilla perugina cielo citt224Balilla d'epoca griffata vola su Perugia e atterra nella futura Casa del cioccolato: ecco cosa è - Una Balilla d'epoca griffata Cioccolato Perugina è volata questa mattina, giovedì 25 settembre, alle prime ore dell'alba, nel cielo di Perugia per atterrare al terzo piano dell'ex Mercato Coperto ... Lo riporta corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Balilla Perugina Cielo Citt224