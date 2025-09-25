Un viaggio fra teatro storia e mercatini nel borgo di Montecalvoli

Montecalvoli, 25 settembre 2025 – Il teatro che sbarca nel centro storico, trasformato per l’occasione in tanti palcoscenici all’aperto. E’ ciò che avverrà domenica 28 settembre a partire dalle 16 fino alle 19.30 nel borgo medievale di Montecalvoli, quando il teatro vivacizzerà il paese con AnTeprima Teatro, iniziativa che in questo 2025 festeggia il suo ventennale. Un’edizione – sostiene il Sindaco Manuela Del Grande – che vedrà la partecipazione di tantissime compagnie teatrali, ben ventiquattro quest’anno, appartenenti al circuito provinciale dell'Intesa Teatro Amatoriale che si esibiranno con frammenti e flash che andranno ad animare le strade, le piazze e i vicoli, in una sorta di spettacolo itinerante continuo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un viaggio fra teatro, storia e mercatini nel borgo di Montecalvoli

