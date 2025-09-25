Un uomo ha perso 1000 euro in una notte | dentro una sala slot di Milano che doveva essere chiusa

Fanpage.it è entrato con le camere nascoste all'interno di una sala bingo di Milano dopo le 23. A quest'ora le slot machine e le video lottery terminal dovrebbero essere spente secondo un'ordinanza del Comune di Milano del 2014 che mira a tutelare i soggetti inclini alla dipendenza da gioco d'azzardo. La realtà che vediamo una volta entrati, però, è ben diversa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

