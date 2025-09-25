Un tuffo nella storia | alla scoperta dell' antica Chiesa di Pozzoveggiani

Sabato 4 Ottobre 2025 vi accompagneremo in una gira fuori porta per questa interessante visita ad uno dei luoghi più ameni ed interessanti del territorio padovano. Vi portiamo a visitare l'antica chiesa di San Michele Arcangelo nella zona di Pozzoveggiani (zona quartiere Salboro). Attraverso la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

