Un tuffo negli anni 80 al Parco Culturale Le Serre di Grugliasco

Torinotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Formidabili gli anni 80, che hanno avuto il merito dell’irruzione incontenibile della trasgressione della moda, del colore, delle innovazioni artistiche e culturali, all’interno di una dimensione che rifiutava la catalogazione e la banalità. Un decennio che crea sentimenti di nostalgia da indurre. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tuffo - anni

Il tuffo sotto gli occhi degli amici, poi il dramma: morto così in Italia, aveva soltanto 25 anni

Max Pezzali, sorpresa all’Aquafan di Riccione: “Tuffo nei ricordi dopo 30 anni”

Un tuffo tra i grandi successi musicali degli ultimi 40 anni con il concerto dei Funkclub

tuffo anni 80 parcoC’è ’La Città Visibile’. Tuffo nei ricordi e magia dei favolosi anni Ottanta - Ci sono le serigrafie di Andy Warhol e non potevano mancare i fumetti. Riporta msn.com

Simple Minds, che show. Un tuffo negli anni ’80 che infiamma la piazza - La band di Jim Kerr accende gli oltre ottomila fan con i suoi grandi successi. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Tuffo Anni 80 Parco