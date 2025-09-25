Si avvicina a grandi passi l’inizio della stagione di Superlega dove la Yuasa Battery Grottazzolina ci sarà per la seconda volta di fila, portando un paese di 3200 abitanti stabilmente nel gotha del volley mondiale. E a raccontarne le emozioni un grottese doc come il vice presidente Claudio Laconi. "Le sensazioni sono molto belle, ogni tanto ripenso a tutto quello abbiamo vissuto e dove siamo ora e sembra tutto incredibile – racconta Laconi – quello che sembra lontanissimo e irraggiungibile, non solo decenni addietro ma anche pochi anni fa, ora è una realtà. Abbiamo spesso parlato di un sogno che sembrava lontanissimo e invece ti accorgi che in quel sogno sei dentro e lo stai vivendo al fianco del gotha del volley mondiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Un sogno chiamato Yuasa, sembra incredibile"