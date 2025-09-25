Un secolo per Lucia | Sto bene da single Adottata da Ravenna

Un secolo di vita. È imponente anche solo a dirlo: eppure proprio oggi Lucia Semeraro, ormai lontanissime origini tarantine, compie 100 anni. Nata in un’altra epoca, quando il mondo era davvero differente, oggi festeggerà pranzando al ristorante con la pronipote Vittoria – figlia della minore delle sue sorelle – ma non perde un colpo, anche se ricordare oltre 36.500 giorni, e 900.000 ore non è proprio impresa semplice. "Sono nata il 25 settembre 1925 – racconta con voce squillante e senza esitazioni la stessa neocentenaria – in Puglia, esattamente in provincia di Taranto: eravamo sei sorelle e io ero la penultima, con nostra madre nata nell’Ottocento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

