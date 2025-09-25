Un salvadanaio solidale per salvare la casa di Franco senza lavoro e con una grave malattia

Sono stati raccolti più di 26mila euro per la famiglia Greatti. Merito di una comunità come quella di Pordenone che ha accettato di mettersi in gioco per dare supporto a Franco, artigiano rimasto senza lavoro a causa di una malattia. Senza lavoro e con una grave malattia, ora rischia di perdere. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

