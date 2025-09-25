Un salto di categoria da grandi | l' Avellino guida la riscossa delle neopromosse in B

Biancolino ha già 7 punti, Pescara e Padova hanno vinto la prima gara, l'Entella s'è fermata ma dopo 36 partite utili.

Seconda categoria La squadra ha tutte le credenziali per un torneo di vertice ma il tecnico Guastini non fa proclami. Pontremoli, nove volti nuovi per il salto di qualità

Mariella Viale: “Assalti persi all’ultima stoccata? Questione di fiducia. Non ho patito il salto dalla categoria U20”

Maceratese, il salto di categoria è amaro. La Vigor Senigallia si porta a casa i tre punti

Un salto di categoria da grandi: l'Avellino guida la riscossa delle neopromosse in B; Dany Basket Quarrata: il debutto sarà contro la Virtus Roma; Avellino Basket a caccia dell’impresa, al Del Mauro arriva Cantù.

è pronto al salto di categoria - In una circolare che il Viminale ha ieri inviato ai prefetti è stato ribadito l'ok del Governo alla ripresa degli allenamenti individuali per le squadre di calcio.

Avellino-Monza: presentazione gara e probabili formazioni - 30 la prima gara casalinga dei lupi contro il Monza, squadra costruita per il salto di c ...