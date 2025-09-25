Un ’regalone’ alla Gandiglio | 700mila euro per laboratori e altro

Settecentomila euro di fondi Pnrr per l’istituto comprensivo Gandiglio che serviranno per laboratori, strumentazioni, didattica digitale, orientamento, formazione del personale scolastico. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, ieri mattina, al termine della visita alla media Gandiglio. Il ministro, già all’incontro dei ministri della Lega a Pesaro martedì, ieri era a Fano su invito del parlamentare Mirco Carloni. Durante la visita ha ricordato i 700 milioni di euro stanziati per le scuole delle Marche di cui 500 milioni per l’edilizia scolastica. "Il più grande investimento mai realizzato per le scuole di questa regione – ha commentato Valditara – non solo con fondi Pnrr ma anche con risorse statali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

