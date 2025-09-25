Un Posto al Sole anticipazioni 26 settembre | la reazione di Eduardo fa arrabbiare Pino e Alberto
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Nuovo appuntamento domani alle 20.50 con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. Nell' episodio di venerdì 26 settembre vedremo Eduardo ancora alle prese con le difficoltà di reinserirsi in società, trovando un lavoro e facendosi accettare dagli altri. Davanti all'ultimo episodio, l'uomo avrà una reazione che attirerà le critiche di Pino e Alberto. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini nella prossima puntata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
