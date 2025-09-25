Un pomeriggio per conoscere da vicino il mondo dei pannolini lavabili

Forlitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

: sabato, alle ore 16:30, al Centro Elianto di Predappio, si terrà l’evento gratuito “Pannolini che passione!”, organizzato in collaborazione con il Gaaf di Faenza e con la Pannolinoteca di Forlì. Durante l’incontro, le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pomeriggio - conoscere

Cerca Video su questo argomento: Pomeriggio Conoscere Vicino Mondo