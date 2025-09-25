A partire dal mese di novembre, il servizio odontoiatrico gestito direttamente da Asst Nord Milano all’ Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo sarà potenziato con l’ingresso di un nuovo professionista, per ampliare l’offerta di prestazioni odontoiatriche e rispondere alle esigenze di salute dei cittadini. Inoltre, il servizio odontoiatrico attualmente affidato alla Società Odontocoop nelle sedi di Cologno Monzese (via Boccaccio) e Sesto San Giovanni (via Matteotti) verrà prorogato fino a settembre 2026, come previsto dal contratto in essere. Nel frattempo, Asst Nord Milano sta completando una nuova gara per garantire la continuità del servizio nelle sedi attuali: Cologno Monzese (via Boccaccio), Sesto San Giovanni (via Matteotti), Cusano Milanino (via Ginestre). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un odontoiatra in più al Bassini di Cinisello