Alta tensione nei cieli della Danimarca, altri droni avvisati su due aeroporti e una base aerea. Il pugno duro di von der Leyen: “Sul tavolo c’è l’ipotesi di abbatterli” La scena è la stessa di “sempre”: i droni sorvolano la zona, scatta l’allarme e dopo alcune ore si allontanano. Spariscono nel nulla e lasciano un mistero: chi è stato? A questa domanda, per ora, c’è solo una risposta: la Russia sta testando la capacità di risposta dei Paesi europei e allo stesso tempo intende alzare la tensione mentre è in corso la guerra in Ucraina. (Screenshot video da X) – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Un nuovo raid coi droni: il racconto di una lunga notte di tensione nei cieli della Danimarca