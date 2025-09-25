Un nuovo presidente alla Juve? Ipotesi Platini e Del Piero

Sport.quotidiano.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino, 25 settembre 2025 – Una riorganizzazione aziendale? La Juve sul campo sta preparando il match con l’Atalanta, che apre un trittico di livello con anche Villareal e Milan, ma dietro le quinte starebbe lavorando a un riassetto delle cariche in organigramma. Non solo la ‘promozione’ di Damien Comolli al ruolo di amministratore delegato, ma anche la possibilità di nominare un nuovo presidente. Sarà il Cda di venerdì a chiarire la situazione non solo dirigenziale ma anche economica, con un passivo che dovrebbe essersi sensibilmente ridotto. Del Piero o Platini candidati?. Andiamo con ordine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

un nuovo presidente alla juve ipotesi platini e del piero

© Sport.quotidiano.net - Un nuovo presidente alla Juve? Ipotesi Platini e Del Piero

In questa notizia si parla di: nuovo - presidente

Benevento, Nazzareno Orlando nuovo Presidente del Conservatorio “Nicola Sala”

Geronimo La Russa è il nuovo presidente Aci e Aci Sport

Ferdinando Ceglia è il nuovo presidente del Rotary Club Valle Telesina

nuovo presidente juve ipotesiUn nuovo presidente alla Juve? Ipotesi Platini e Del Piero - La Juventus potrebbe varare un nuovo assetto con Comolli amministratore delegato e l’incarico a un nuovo presidente ... sport.quotidiano.net scrive

Juventus, il CdA può rivoluzionare tutto: Elkann vuole un nuovo presidente. Il rischio con Platini e l’ipotesi Del Piero - Juventus, il CdA potrebbe portare a una nuova rivoluzione: Comolli sarà l'amministratore delegato. Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Presidente Juve Ipotesi