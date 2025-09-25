Un nuovo presidente alla Juve? Ipotesi Platini e Del Piero

Torino, 25 settembre 2025 – Una riorganizzazione aziendale? La Juve sul campo sta preparando il match con l’Atalanta, che apre un trittico di livello con anche Villareal e Milan, ma dietro le quinte starebbe lavorando a un riassetto delle cariche in organigramma. Non solo la ‘promozione’ di Damien Comolli al ruolo di amministratore delegato, ma anche la possibilità di nominare un nuovo presidente. Sarà il Cda di venerdì a chiarire la situazione non solo dirigenziale ma anche economica, con un passivo che dovrebbe essersi sensibilmente ridotto. Del Piero o Platini candidati?. Andiamo con ordine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

