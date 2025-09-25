Con il convegno e con l’Alzheimer Fest, Monteriggioni si candida a diventare un modello nazionale di welfare culturale. L’impegno congiunto di Università e Comune dimostra come la cultura, se integrata in un progetto ampio e continuativo, possa generare benefici reali per la società. Questa sinergia rappresenta un esempio virtuoso di come le istituzioni possano collaborare per costruire una rete di supporto che non si limiti alla semplice assistenza, ma che promuova inclusione, consapevolezza e partecipazione attiva. La cultura, in questo contesto, diventa uno strumento capace di abbattere barriere e di stimolare nuove forme di dialogo tra generazioni e condizioni diverse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un nuovo modello di welfare