Un nuovo modello di welfare
Con il convegno e con l’Alzheimer Fest, Monteriggioni si candida a diventare un modello nazionale di welfare culturale. L’impegno congiunto di Università e Comune dimostra come la cultura, se integrata in un progetto ampio e continuativo, possa generare benefici reali per la società. Questa sinergia rappresenta un esempio virtuoso di come le istituzioni possano collaborare per costruire una rete di supporto che non si limiti alla semplice assistenza, ma che promuova inclusione, consapevolezza e partecipazione attiva. La cultura, in questo contesto, diventa uno strumento capace di abbattere barriere e di stimolare nuove forme di dialogo tra generazioni e condizioni diverse. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: nuovo - modello
Acquisto di un nuovo Tablet: Come Scegliere il Modello Ideale
Nuova Renault Captur 2026: nuovo modello con look della Clio VI
Nuova Volkswagen T-Roc 2025: ecco quando arriva il nuovo modello
Al CIMA Motor Kove presenta un nuovo modello di 450 Rally che sembra posizionarsi a metà tra la standard e la EX. Al momento però non sembra destinata al mercato italiano - facebook.com Vai su Facebook
KLING AI rilascia un nuovo modello per fare Video. First View - X Vai su X
Un nuovo modello di welfare; Taranto, Dipartimento Welfare sperimenta il welfare aziendale in agricoltura con un nuovo modello di benessere sociale; Lavoro, Meloni: nuovo modello di welfare con la persona al centro di tutto.
Il roadshow welfare rivolto alle aziende arriva a Napoli il 24 settembre - Arriva a Napoli, il 24 settembre presso l’Hotel de Bonart la nuova tappa del percorso di incontri con le aziende di Satispay. Secondo napolivillage.com
Lavoro e autonomia, insieme per un nuovo modello di comunità - Pizzaut ha aperto un nuovo food truck a Milano, nell’ambito del progetto Pizzautbus: sarà gestito da persone autistiche assunte a tempo indeterminato. Segnala vita.it