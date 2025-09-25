un naviglio doppio di libri con 35 eventi

Dopo il successo della prima edizione, torna e raddoppia “Un Naviglio di Libri, Festival di letteratura per ragazzi e famiglie in Martesana“. Due le città che ospiteranno i 35 eventi, laboratori per ragazzi e famiglie: Cernusco che l’ha visto debuttare l’anno scorso sarà protagonista il 3,4, 5 e 10 ottobre, e Melzo, che si aggiunge "per il significato e il valore dell’iniziativa", l’11 e il 12 ottobre. Sei giornate di festa per la cultura con 46 ospiti, oltre 40 libri che spaziano dall’albo illustrato al romanzo di formazione, dalle prime letture al giallo, dalla divulgazione scientifica, all’horror al romance. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

