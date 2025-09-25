Un mese di Gasp | primo bilancio della Roma 2025 2026

Il campionato è iniziato da diverse settimane e la Roma per il momento ha vissuto più alti che bassi, il che è una novità rispetto agli ultimi due avvii di stagione prima sotto la guida di José Mourinho e poi di Daniele De Rossi. Già prima della stagione  i migliori portali per il betting avevano messo la Roma nel gruppo di testa, quantomeno per un posto in Champions League, dando piena fiducia al lavoro di Gasperini. Finora le aspettative sono state pienamente rispettate, perché i giallorossi dopo 4 giornate si trovano esattamente al quarto posto in classifica a pari punti (9) con il Milan terzo e alle spalle della Juventus a quota 10 e del Napoli capolista a quota 12. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

