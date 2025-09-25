Un mese di Gasp | primo bilancio della Roma 2025 2026
Il campionato è iniziato da diverse settimane e la Roma per il momento ha vissuto più alti che bassi, il che è una novità rispetto agli ultimi due avvii di stagione prima sotto la guida di José Mourinho e poi di Daniele De Rossi. Già prima della stagione i migliori portali per il betting avevano messo la Roma nel gruppo di testa, quantomeno per un posto in Champions League, dando piena fiducia al lavoro di Gasperini. Finora le aspettative sono state pienamente rispettate, perché i giallorossi dopo 4 giornate si trovano esattamente al quarto posto in classifica a pari punti (9) con il Milan terzo e alle spalle della Juventus a quota 10 e del Napoli capolista a quota 12. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Mancini: «Soulé cresce bene. Roma, Gasp è ideale» CORRIERE DELLA SERA Alessandro Faiolhe Amantino, per tutti i tifosi della Roma semplicemente Mancini o, meglio ancora, il tacco di Dio, soprannome che gli è stato dato dopo un gol sotto la Sud in un
? SOULÉ DI MEZZOGIORNO ? ? Cinque mesi fa il suo debutto nel derby con gol, l'unico segnato all'Olimpico da romanista. Da allora Soulé è diventato una certezza e senza Dybala l'attacco di Gasp
