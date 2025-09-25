Un mese di eventi dedicato alla donazione del midollo osseo torna in Veneto Match it now 2025

Lo ha detto il Ministro Schillaci “Coltiviamo la generosità dei ragazzi” e Admo non se l'è fatto ripetere due volte. E questa generosità, in tutta Italia, Veneto compreso, la chiederà a tutti i ragazzi dai 18 ai 35 anni che abbiano voglia di donare una parte di sé per salvare la vita ad un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it