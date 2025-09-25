Un matrimonio d' autunno è il momento ideale per sfoggiare i migliori look adatti ai primi freddi
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il matrimonio d'autunno è l'occasione perfetta per chi ama sfoggiare outfit uomo adatti a temperature leggermente più fresche che consentono, tra l'altro, di giocare con stratificazioni e con qualche capospalla non eccessivamente pesante. Via libera, quindi, a giacche strutturate, soprabiti più sostenuti, cravatte e tessuti più spessi come i velluti, ma anche a qualche fantasia classica come il Principe di Galles o il quadrettato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: matrimonio - autunno
Bouquet di matrimonio, i trend per l’autunno 2025
Matrimonio autunnale? Assolutamente sì! Colori caldi, dalie e tanta eleganza. Cosa ne pensate dei matrimoni in autunno? Dite la vostra nei commenti. Siamo curiose. #autunno #matrimonioautunnale #wedding #weddingautumn #coloricaldi #bouquetda - facebook.com Vai su Facebook
I migliori abiti cerimonia per l'autunno, tra nuance calde e tessuti avvolgenti. Per un look perfetto da invitata al matrimonio che coniughi stile e comfort - X Vai su X
Abiti da cerimonia in autunno, 5 outfit eleganti da copiare perfetti per un matrimonio - I migliori abiti cerimonia per l'autunno, tra nuance calde e tessuti avvolgenti. Lo riporta vogue.it
Skincare sposa in autunno: la beauty routine "gentile" che rende l'incarnato perfetto - I gesti gentili che rimettono in sesto la pelle dopo l'estate e ne amplificano la luminosità in vista del grande giorno ... Come scrive vogue.it