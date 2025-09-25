Un libro sulla storia del festival e due serate al Tenda il ritorno di Arezzo Wave

Arezzo, 25 settembre 2025 – Aspettando i 40 anni di Arezzo Wave (1987–2026), arriva “ Arezzo Wave Station – La Storia di Arezzo Wave, Volume 1: Il Primo Millennio 1987–1999”, il libro firmato da Mauro Valenti, ideatore e fondatore del festival che ha cambiato la musica italiana. Un'edizione che raccoglie storie, fotografie, documenti originali e interviste inedite: molto più di una cronaca, un vero e proprio ritratto culturale e sociale dell'Italia e dell'Europa a cavallo tra anni '80 e '90. Il volume sarà presentato come ospite d'onore al Festival Arezzo Wave 2025, il 3 e 4 ottobre, in due incontri pomeridiani con artisti storici, ospiti speciali e due artisti internazionali, Donbasgrl e Darcy Rose. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un libro sulla storia del festival e due serate al Tenda, il ritorno di Arezzo Wave

In questa notizia si parla di: libro - storia

"Manufatti minori del territorio rurale livornese", martedì 12 agosto presentazione del libro di Roberto Branchetti al Museo di Storia Naturale

Storia da libro cuore a Pesaro: tutta la stazione si mobilita per la famiglia con bimba disabile

Ecco il libro che ha venduto di più nella storia di Masterchef Italia: «Un viaggio incredibile che mi ha insegnato che i sogni si possono realizzare, se ci si crede e si lavora sodo»

Un nuovo capitolo nella nostra storia Siamo felici, dopo giorni di attesa - e dall’uscita del video che ha anticipato il senso ultimo del lavoro - , di annunciare la pubblicazione del primo libro di @maxmorabito_ ,organettista del CGS ed etnomusicologo. “ - facebook.com Vai su Facebook

“Arezzo Wave Station – La Storia di Arezzo Wave, Volume 1: Il Primo Millennio 1987–1999”, il libro firmato da Mauro Valenti - Sarà presentato come ospite d'onore al Festival Arezzo Wave 2025, il 3 e 4 ottobre, in due incontri pomeridiani con artisti storici, ospiti speciali e due artisti internazionali, Donbasgrl e Darcy Ros ... Da lanazione.it

"Storicamente": ritorna il festival del romanzo storico tra Villanova e Meilogu - “Storicamente: Festival del Romanzo Storico” ritorna dal 4 al 12 ottobre coinvolgendo sei comuni tra Villanova e Meilogu per due weekend alla scoperta delle opere più intriganti del momento. Riporta unionesarda.it