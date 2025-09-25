Un lavoratore in nero e mancato rispetto delle norme di sicurezza | denunciato e sanzionato armatore

Lavoratore in nero su peschereccio e mancato rispetto delle norme che regolano la sicurezza sui luoghi di lavoro. Anche un armatore, di Sciacca, dopo il controllo dei carabinieri del Nil del comando provinciale di Agrigento, è finito nei guai: è stato denunciato alla Procura, dovrà pagare mille. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

