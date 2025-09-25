Un giaguaro stabilisce il record di nuoto | ha attraversato un bacino artificiale percorrendo 2.5 km
Uno studio pubblicato su bioRxiv dai ricercatori del Jaguar Conservation Fund, in collaborazione con l’Università di Brasilia e l’Instituto Nacional da Mata Atlantica, documenta un nuovo record di nuoto per la specie del giaguaro, registrato in Brasile. L’esemplare in questione, raggiunto dalle fototrappole, ha raggiunto un’isola situata nell’area del bacino idrico della diga idroelettrica di Serra da Mesa, nello stato di Goiás. La sua identificazione è stata possibile grazie all’analisi delle macchie del mantello, che ha confermato che lo stesso individuo era stato osservato nel 2020 sulla terraferma, a una distanza di 2,48 chilometri dall’isola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
