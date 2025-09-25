Un focus sulle filiere e le nuove normative legate alla sostenibilità

"La sfida del tessile a livello europeo è cruciale: riguarda non solo la moda di alta gamma, ma l’intero comparto, con tutte le sue filiere e specializzazioni". Così l’europarlamentare PD, Dario Nardella (nella foto in basso), presente oggi a Prato per il dibattito promosso da Quotidiano Nazionale, nell’ambito del ciclo di incontri di QN Distretti. Al centro della discussione con la direttrice di QN Agnese Pini c’è ’L’Europa e il distretto tessile pratese alla luce delle nuove normative: la sfida della sostenibilità". "La nuova normativa europea sul fast fashion – continua Nardella – rappresenta un’opportunità concreta per coniugare sostenibilità ambientale, innovazione e competitività per le nostre imprese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Un focus sulle filiere e le nuove normative legate alla sostenibilità"

In questa notizia si parla di: focus - filiere

Le nostre Università si presentano oggi all’EXPO di Osaka! Nella mattina spazio all’` , che ha presentato un panel dedicato ai progetti nelle filiere dell’olio e del tartufo, con un focus su sostenibilità, contrasto - facebook.com Vai su Facebook

Focus sulla moda responsabile. Domani al Palazzo degli Affari si terrà l’evento gratuito “La filiera della moda: tracciabilità, monitoraggio e responsabilità”, co-organizzato da Nexia Audirevi e Fairly Made. >> http://firenzefiera.it/eventi/8816 - X Vai su X

Un focus sulle filiere e le nuove normative legate alla sostenibilità; Moda: Urso incontra Pinault, focus su consolidamento filiera e nuove sfide del settore; Collegato Agricolo 2025: via libera a 1 miliardo per rilanciare l’agricoltura italiana.

"Un focus sulle filiere e le nuove normative legate alla sostenibilità" - "La sfida del tessile a livello europeo è cruciale: riguarda non solo la moda di alta gamma, ma l’intero comparto, con tutte le sue filiere e specializzazioni". Riporta quotidiano.net

Edilizia e nuove norme sugli appalti, a Cagliari il focus di Confindustria Sardegna Meridionale - Questo il titolo dell’evento che si è svolto a Cagliari, promosso dalla Sezione Costruttori Edili di Confindustria Sardegna ... Secondo unionesarda.it