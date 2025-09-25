I n sala da oggi fino all’1 ottobre, Queen. Rock Montreal è il film-concerto in 4K dello storico live che la band ha tenuto nel 1981. Un’occasione unica per rivivere sul grande schermo la magia dei Queen al massimo del loro splendore. In oltre 90 minuti di concerto, quasi tutte le hit della band inglese. Dai primi successi a brani immortali come We Are the Champions e We Will Rock You. Brian May, il chitarrista dei Queen ricorda Freddie Mercury: «Un essere umano straordinario» X Leggi anche › Lady Diana e la notte in cui si travestì da “drag queen” per uscire con Freddy Mercury Queen. Rock Montreal, il mitico concerto al cinema dal 25 settembre all’1 ottobre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un film-concerto girato nel 1981 con Freddie Mercury e soci al culmine del loro successo planetario