Un film-concerto girato nel 1981 con Freddie Mercury e soci al culmine del loro successo planetario
I n sala da oggi fino all’1 ottobre, Queen. Rock Montreal è il film-concerto in 4K dello storico live che la band ha tenuto nel 1981. Un’occasione unica per rivivere sul grande schermo la magia dei Queen al massimo del loro splendore. In oltre 90 minuti di concerto, quasi tutte le hit della band inglese. Dai primi successi a brani immortali come We Are the Champions e We Will Rock You. Brian May, il chitarrista dei Queen ricorda Freddie Mercury: «Un essere umano straordinario» X Leggi anche › Lady Diana e la notte in cui si travestì da “drag queen” per uscire con Freddy Mercury Queen. Rock Montreal, il mitico concerto al cinema dal 25 settembre all’1 ottobre. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: film - concerto
Il leggendario film concerto di prince torna al cinema in imax
Francesco De Gregori è Nevergreen. Il film-concerto girato a Milano arriva nei cinema: “Mi diverto, tra palco e schermo”
'Harry Potter e i doni della morte', il concerto dal vivo con 80 musicisti (e la proiezione del film)
Dal 25 settembre al 1 ottobre arriva al Cinema Capitol ?QUEEN - ROCK MONTRÉAL: 20:15 - 22:00 Restaurato in 4K e con audio Dolby Atmos, il film-concerto è un’occasione imperdibile per rivivere sul grande schermo tutto il carisma di Freddie Mercury e d - facebook.com Vai su Facebook
#R101News: guarda il trailer di "M", il film-concerto dei #DepecheMode, su http://R101.it - X Vai su X
Queen. Rock Montréal: il film-concerto debutta al cinema - Rock Montréal torna al cinema con una rivisitazione video in 4k e il miglioramento dell'audio con la tecnologia Dolby Atmos ... Segnala eroicafenice.com
Queen: arriva in sala "Queen. Rock Montreal", lo storico concerto del 1981 - A cinquant’anni dall’uscita di "Bohemian Rhapsody", il capolavoro dei Queen, Freddie Mercury e la sua band tornano sul grande schermo con "Queen. Da ondarock.it