Un figlio lontano che piange per la sua città | La bellezza di Palermo soffocata da degrado e indifferenza

Scrivo con il cuore colmo di amarezza e di nostalgia. Da dodici anni vivo lontano dalla mia terra, e ogni volta che torno a Palermo per riabbracciare i miei cari porto con me l'entusiasmo di chi rivede le proprie radici. Ma puntualmente, quello che trovo mi ferisce: strade.

