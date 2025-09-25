Un convoglio ‘speciale’ Il treno dedicato a Puccini ha da ieri preso servizio

"The Lands of Puccini" da ieri viaggiano sul treno regionale tra Firenze e Viareggio reclamizzando, per i prossimi tre mesi, le terre del "Sor Giacomo": Lucca con la casa natale, Torre del Lago e Viareggio con le sue residenze e Celle di Pescaglia paesino d’origine della famiglia. Anche se il musicista era un grande appassionato delle prime automobili, la prima fu una De Dion Buton 5Cv del 1901, la Regione Toscana e la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest hanno voluto ricordare Puccini con questa campagna promozionale, tramite le Ferrovie toscane che hanno provveduto a installare sulle due carrozze motrici, quella di testa e quella di coda, delle livree appositamente dedicate, realizzate con fotografie giganti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

