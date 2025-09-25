Un convoglio ‘speciale’ Il treno dedicato a Puccini ha da ieri preso servizio
"The Lands of Puccini" da ieri viaggiano sul treno regionale tra Firenze e Viareggio reclamizzando, per i prossimi tre mesi, le terre del "Sor Giacomo": Lucca con la casa natale, Torre del Lago e Viareggio con le sue residenze e Celle di Pescaglia paesino d’origine della famiglia. Anche se il musicista era un grande appassionato delle prime automobili, la prima fu una De Dion Buton 5Cv del 1901, la Regione Toscana e la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest hanno voluto ricordare Puccini con questa campagna promozionale, tramite le Ferrovie toscane che hanno provveduto a installare sulle due carrozze motrici, quella di testa e quella di coda, delle livree appositamente dedicate, realizzate con fotografie giganti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: convoglio - speciale
La Kiruna Kyrka, chiesa luterana inaugurata nel 1912 si sta muovendo su un convoglio speciale, la cità dovrà infatti fare spazio a una miniera di ferro.
Il tram 601 della linea 15, che collega Algés a Praça da Figueira, circola ora per le strade di Lisbona con un nome speciale: quello di André Marques, il macchinista morto nel deragliamento dell’Elevador da Glória. La promessa era stata fatta da Carris nei gior - facebook.com Vai su Facebook
Un convoglio ‘speciale’. Il treno dedicato a Puccini ha da ieri preso servizio - Le due carrozze motrici recano due livree colorate dedicate al Maestro. Come scrive msn.com
Treno dedicato a Giacomo Puccini: via al viaggio inaugurale - È prevista per le 9:09 di mecoledì 24 settembre la partenza del mezzo che omaggia il compositore lucchese e le sue terre, con una prima corsa che andrà da Firenze a Viareggio. Segnala msn.com