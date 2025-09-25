Un contributo versato con gusto

Domenica 28 settembre, dalle ore 9 alle 19, in piazza Garibaldi torna , l’iniziativa promossa da AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica per sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere fondi a sostegno delle persone con SLA e delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

