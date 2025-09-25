Un compagno le versa per scherzo candeggina nella borraccia | studentessa finisce in ospedale ad Avola

Una studentessa di Avola, nel Siracusano, è finita in ospedale dopo aver ingerito della candeggina, che era stata diluita nell’acqua della sua borraccia. La giovane, che frequenta un Istituto superiore, dopo aver sorseggiato l’acqua avrebbe avvertito subito un malore. Immediato il trasferimento all’ospedale Di Maria di Avola dove si trova ricoverata: non è in pericolo di vita. Un compagno di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

