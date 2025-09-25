Un compagno le versa per scherzo candeggina nella borraccia | studentessa finisce in ospedale ad Avola

Feedpress.me | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una studentessa di Avola, nel Siracusano, è finita in ospedale dopo aver ingerito della candeggina, che era stata diluita nell’acqua della sua borraccia. La giovane, che frequenta un Istituto superiore, dopo aver sorseggiato l’acqua avrebbe avvertito subito un malore. Immediato il trasferimento all’ospedale Di Maria di Avola dove si trova ricoverata: non è in pericolo di vita. Un compagno di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

un compagno le versa per scherzo candeggina nella borraccia studentessa finisce in ospedale ad avola

© Feedpress.me - Un compagno le versa "per scherzo" candeggina nella borraccia: studentessa finisce in ospedale ad Avola

In questa notizia si parla di: compagno - versa

compagno versa scherzo candegginaUn compagno le versa "per scherzo" candeggina nella borraccia: studentessa finisce in ospedale ad Avola - Un compagno di scuola avrebbe già confessato di aver messo lui un po' di candeggina per fare uno scherzo. Segnala msn.com

compagno versa scherzo candegginaCandeggina nella borraccia, studentessa finisce in ospedale. Il sospetto: terribile scherzo - Una studentessa di Avola è finita in ospedale dopo aver sorseggiato dell’acqua che sarebbe stata contaminata con della candeggina. Riporta siracusaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Compagno Versa Scherzo Candeggina