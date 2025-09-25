Un cinema in corsia | a Treviso nasce la Sala dei Colori

Un’iniziativa che unisce solidarietà, cultura e cura: è stata inaugurata all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso la “Sala dei Colori”, una vera e propria sala cinematografica all’interno del reparto di Pediatria. Il progetto, tra i pochissimi in Italia, nasce dalla volontà dell’imprenditore Pietro Geremia, presidente di San Marco Group, e della moglie Anna Maria Chiariello, che hanno scelto di trasformare il loro matrimonio in un’occasione di dono collettivo. Grazie ai contributi di amici, familiari e dipendenti, è stato possibile realizzare uno spazio pensato per offrire momenti di leggerezza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Un cinema in corsia: a Treviso nasce la “Sala dei Colori”

