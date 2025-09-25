Un cero nella fioriera del cancello | nuova minaccia a Marco Doria

Un cero funebre, annerito dal fuoco e poi spento dalla pioggia, è stato ritrovato davanti all'abitazione romana di Marco Doria, direttore del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Natura dell'UNISRITA e componente del tavolo tecnico della seconda Commissione Speciale Anticamorra e Beni Confiscati del Consiglio Regionale della Campania. A notarlo è stato lo stesso Doria che ha raccontato i dettagli dell'episodio. “Stavo aprendo il cancello - spiega - quando ho visto qualcosa di rosso nella fioriera accanto. Sembrava una lattina di coca-cola, invece era un cero per i defunti. Sicuramente era stato acceso ma la pioggia lo aveva spento”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

