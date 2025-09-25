Un centro commerciale del Milanese con un fatturato da 900 milioni è tra i finalisti di un premio per i progetti più visionari

Un fatturato che supera i 900 milioni di euro, 200 negozi, 35 ristoranti e 145 milioni di visitatori in poco meno di dieci anni. Il centro commerciale Il Centro di Arese è stato scelto come finalista, insieme ad altre 15 realtà, per i Mapic Awards 2025, un premio tra i più prestigiosi del settore. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

