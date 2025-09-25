Un caso di febbre Dengue Colpito cittadino straniero arrivato dal suo Paese
Un caso di febbre Dengue a Lido di Camaiore e nelle prime ore di stamani l’area vicina a via Italica è già stata sottoposta a disinfestazione. Si tratta di un cittadino colombiano arrivato qui in Italia di recente, ospite da amici che abitano proprio in via Italica. Il virus dunque sarebbe stato contratto dall’uomo all’estero a causa della puntura della zanzara Aedes ed è rimasto per giorni in incubazione. I sintomi classici di febbre, stanchezza, cefalea e dolori diffusi lo hanno spinto a controlli medici specifici con il ricovero al Pronto Soccorso dell’ospedale Versilia da dove in seguito è stato trasferito a Livorno nel reparto malattie infettive. 🔗 Leggi su Lanazione.it
