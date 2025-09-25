Un campetto da basket per il parco Ilaria Alpi
Playground a Badia a Settimo, aperto il campetto di basket al parco Ilaria Alpi. L’intervento rientra in un progetto complessivo dell’amministrazione comunale di Scandicci di valorizzazione delle aree pubbliche per ridare nuova vita agli spazi e renderli più vivibili, belli e sicuri. A fare le spese di questa nuova realizzazione è stata la fontana del parco, ma aveva smesso di funzionare ormai da anni. Per realizzare il campo da basket al Parco Ilaria Alpi è stata impiegata una pavimentazione industriale in cls con finitura al quarzo colorato di rosso. La struttura è delimitata su tre lati da una recinzione e da una rete metallica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
