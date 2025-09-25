Un belvedere intitolato a don Giacomo Chiesa storico parroco di San Bartolomeo del Fossato

Genovatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova intitolazione per il belvedere accanto al civico 119 nero di via San Bartolomeo del Fossato, a Sampierdarena. Da domani - venerdì 26 settembre - sarà intitolato a don Giacomo Chiesa, parroco della chiesa di San Bartolomeo del Fossato dal 1980 fino al giorno della sua morte, avvenuta nel. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

