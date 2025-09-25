Un belvedere intitolato a don Giacomo Chiesa storico parroco di San Bartolomeo del Fossato
Nuova intitolazione per il belvedere accanto al civico 119 nero di via San Bartolomeo del Fossato, a Sampierdarena. Da domani - venerdì 26 settembre - sarà intitolato a don Giacomo Chiesa, parroco della chiesa di San Bartolomeo del Fossato dal 1980 fino al giorno della sua morte, avvenuta nel. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: belvedere - intitolato
Si inaugura il primo Belvedere sulla città di Alba a Scaparoni La piccola frazione è sede di uno storico circolo Acli. La cerimonia si terrà domenica 28 settembre Domenica 28 settembre verrà inaugurato in località Scaparoni il “Belvedere” intitolato a Don Gu - facebook.com Vai su Facebook
A Don Giacomo Panizza il Premio Iantorno - È stato assegnato a Don Giacomo Panizza, fondatore della Comunità Progetto Sud, il Premio Don Giovanni Iantorno 2025, riconoscimento giunto alla 14/a edizione e dedicato a figure simbolo dell'impegno ... Da ansa.it