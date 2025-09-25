Un b&b abusivo in un deposito seminterrato | clienti sgomberati e locale sequestrato a Napoli

La Polizia Locale ha sequestrato un deposito all'Avvocata, nel centro di Napoli: tramite false attestazioni era stato trasformato in una struttura ricettiva, priva di finestre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: abusivo - deposito

