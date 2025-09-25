Un b&#038;b abusivo in un deposito seminterrato | clienti sgomberati e locale sequestrato a Napoli

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Locale ha sequestrato un deposito all'Avvocata, nel centro di Napoli: tramite false attestazioni era stato trasformato in una struttura ricettiva, priva di finestre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: abusivo - deposito

Un deposito abusivo di rifiuti. Imballaggi vietati a Desio. Il titolare ora dovrà ripulire

Nella Villa Comunale di Napoli scoperto un deposito abusivo di ombrelloni, sedie e tavolini

bamp038b abusivo deposito seminterratoUn b&b abusivo in un deposito seminterrato: clienti sgomberati e locale sequestrato a Napoli - La Polizia Locale ha sequestrato un deposito all'Avvocata, nel centro di Napoli: tramite false attestazioni era stato trasformato in una struttura ricettiva ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Bamp038b Abusivo Deposito Seminterrato