Un altro suicidio in carcere questa volta a Modena A che punto è il piano carceri di Nordio?
Un tunisino di 25 anni si è impiccato in carcere. Sale a 62 il numero dei suicidi in cella da gennaio a settembre 2025. A che punto è il piano carceri del ministro Carlo Nordio? Aveva venticinque anni, era recluso nel carcere Sant'Anna di Modena e proprio in cella ha deciso di togliersi la vita. È l'ennesima storia di un suicidio nei penitenziari italiani, la sessantaduesima del 2025, ed è stata resa nota dal Garante regionale dell'Emilia Romagna Roberto Cavalleri. Era stato trasferito da poco nella struttura e si è impiccato nella sera del 24 settembre 2025.
