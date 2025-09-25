Secondo spettacolo della rassegna ’Acqua’ e secondo sit-in dei Comitati alluvionati. In occasione della festa del patrono di Bagnacavallo e proprio nel giorno dedicato a San Michele, lunedì 29 settembre, torna a farsi sentire la voce di coloro che hanno subito le conseguenze delle alluvioni del 2023 e del 2024. I membri dei Comitati alluvionati del territorio torneranno a manifestare in piazza, come successo a Lugo in occasione dello spettacolo di apertura della rassegna di eventi organizzati dalla Fondazione Ater. Questa volta lo faranno nel cuore di Bagnacavallo, in piazza della Libertà, proprio di fronte al teatro Goldoni che, alle ore 18,30 offrirà la scena al secondo degli eventi in programma dal titolo ’Fitopolis, la città vivente’, lectio magistralis di e con Stefano Mancuso, fondatore della neurobiologia vegetale, dedicata alle piante "quale modelli di intelligenza, cooperazione e resilienza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un altro sit-in di protesta dei comitati alluvionati