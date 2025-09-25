Un altro attore doveva essere Patriota in The Boys? Il retroscena che vi lascerà a bocca aperta

Il mondo dei supereroi è pieno di segreti e retroscena affascinanti. Uno di questi riguarda Patrick Schwarzenegger e il suo percorso per entrare nell’universo di The Boys. Sapevate che l’attore aveva inizialmente fatto un’audizione per il ruolo del temibile Patriota? La rivelazione arriva direttamente da Schwarzenegger, durante un’intervista al podcast Happy Sad Confused. L’attore ha raccontato di aver partecipato alle audizioni per il ruolo principale della serie, quello del villain interpretato magistralmente da Antony Starr. Nonostante l’impegno, Schwarzenegger non ricevette inizialmente alcuna risposta. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Un altro attore doveva essere Patriota in The Boys? Il retroscena che vi lascerà a bocca aperta

In questa notizia si parla di: altro - attore

Uscita di un altro grande attore di Neighbours prima del finale della serie

Assomiglia a "E.R. medici in prima linea" – attore principale e produttore sono gli stessi – ma l'approccio è di tutt'altro genere, quasi da cinema verità

Gigi Hadid e Bradley Cooper a New York: lei, lui e l'altro amore dell’attore

Michele Zatta presenta "Forse un altro "con la partecipazione dell'attore Vincenzo Ferrera "Beppe" della serie Mare fuori . Vi aspettiamo numerosi Grazie Luigi Palazzo,Grazie Salice comunità che legge - facebook.com Vai su Facebook

Doveva essere uno, poteva essere l'altro, ma è il terzo a godere. Chi è Odogu - Si dava Joe Gomez come per fatto, ma poi il Liverpool non ha dato il via libera alla cessione del difensore inglese. tuttomercatoweb.com scrive