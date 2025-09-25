Un altro aeroporto in Danimarca è stato chiuso per la presenza di droni

Mercoledì sera l’aeroporto danese di Aalborg, nel nord della Danimarca, è stato chiuso a causa del rilevamento di droni nel suo spazio aereo. I voli in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Aalborg sono stati bloccati per tutta la notte e poi lo scalo è stato riaperto alle prime ore del mattino. È la seconda volta in pochi giorni che un aeroporto danese viene chiuso per la presenza dei droni. Era già successo già lunedì sera nello scalo della capitale Copenaghen. In quell’occasione, la premier danese Mette Frederiksen ha affermato di «non poter escludere in alcun modo» il coinvolgimento della Russia dietro al sorvolo di droni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

