Un abbraccio che non dimentica | la vicinanza della Guardia Costiera ai suoi figli feriti dall’ingiustizia

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota della Segreteria Generale Nazionale USIM. Fin da subito, come Associazione Sindacale, abbiamo levato la nostra voce a sostegno dei due militari della Capitaneria di Porto di Vibo Marina, vittime di un vile atto di violenza dal chiaro sapore ‘ndranghetistico, avvenuto durante un normale controllo in mare. Un gesto ignobile che ha colpito non solo due servitori dello Stato, ma anche il cuore stesso della comunità che essi rappresentano. Abbiamo condannato con forza quell’episodio, chiedendo con determinazione alla politica di intervenire per dotare il Corpo di maggiori strumenti e funzioni di polizia giudiziaria, e al tempo stesso abbiamo invocato dal Comando Generale un gesto di attenzione delicata e concreta nei confronti dei colleghi coinvolti, affinché il loro reimpiego potesse tener conto del benessere emotivo e familiare, profondamente incrinato da quella triste vicenda. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

