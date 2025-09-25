Ultras romanisti arrestati a Nizza | in 13 saranno giudicati per direttissima daspo per gli altri 89

Gazzetta.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa la decisione della procura dopo quanto successo ieri sera in Francia. Vietato l'accesso a Nizza e nelle zone limitrofe per sei mesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ultras romanisti arrestati a nizza in 13 saranno giudicati per direttissima daspo per gli altri 89

© Gazzetta.it - Ultras romanisti arrestati a Nizza: in 13 saranno giudicati per direttissima, daspo per gli altri 89

In questa notizia si parla di: ultras - romanisti

Pisa: cori fascisti degli ultras romanisti sotto la Torre (video)

ultras romanisti arrestati nizzaNizza-Roma inizia malissimo: violenta rissa in città e 102 tifosi giallorossi arrestati - Roma inizia fuori dal campo, e non è una partita bella da vedere. Scrive tuttomercatoweb.com

ultras romanisti arrestati nizza102 ultras della Roma in possesso di armi e oggetti pericolosi sono stati arrestati a Nizza, in Francia - Martedì sera a Nizza 102 ultras della Roma sono stati arrestati a Nizza mentre in possesso di armi e oggetti pericolosi. Segnala ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Ultras Romanisti Arrestati Nizza