Ultras romanisti arrestati a Nizza | in 13 saranno giudicati per direttissima daspo per gli altri 89

Questa la decisione della procura dopo quanto successo ieri sera in Francia. Vietato l'accesso a Nizza e nelle zone limitrofe per sei mesi.

Pisa: cori fascisti degli ultras romanisti sotto la Torre (video)

I tifosi romanisti presenti questa sera all'Allianz Riviera hanno voluto mostrare solidarietà agli ultras presi in custodia in queste ore. ? Per i primi 12 minuti il settore dei sostenitori giallorossi è praticamente rimasto in silenzio, una sorta di mini-sciopero pri - X Vai su X

Area Ultras. . Romanisti a Pisa - facebook.com Vai su Facebook

