Ultim’ora Sinner colpo basso | Alcaraz non ha scampo
Jannik Sinner è uno dei giocatori più talentuosi e affermati del tennis mondiale in questo momento, e anche stavolta ci tiene a dimostrarlo. Jannik Sinner è un giocatore di enorme talento e assoluto spicco internazionale. Anche se ha perso il primo posto della classifica ATP, rimane secondo, ed è un talento che l’Italia del tennis non vedeva da veramente un sacco di tempo e anni. Carlos Alcaraz è chiaramente l’unico in questo momento capace di insidiarlo veramente al vertice del circuito mondiale, quindi ci aspettiamo sfide veramente accese ed eccitanti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi fra i due grandi rivali. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Ultim’ora Sinner, l’annuncio gela: non vuole farlo
Ultim’ora Sinner, fan gelati: la notizia è sconvolgente
Ultim’ora Sinner: decisione presa alla vigilia di Cincinnati
Jannik Sinner ha vinto le ultime 60 partite su cemento contro giocatori fuori dalla top 10. L'ultima sconfitta risale a Shanghai 2023 (!) contro l'allora n. 19 Ben Shelton. - X Vai su X
ULTIM'ORA - Tennis, il risultato della finale Sinner-Djokovic ai Masters 1000 di Shanghai >>> https://shorturl.at/7ddJR Vai su Facebook
Sinner, il colpo da campione contro Kopriva allo Sky Sport Skill. VIDEO - L'azzurro parte forte e supera senza difficoltà il ceco Vit Kopriva con un netto 6- Lo riporta sport.sky.it
Sinner, il colpo da campione contro Kopriva allo Sky Skill