Ultim’ora Sinner colpo basso | Alcaraz non ha scampo

Jannik Sinner è uno dei giocatori più talentuosi e affermati del tennis mondiale in questo momento, e anche stavolta ci tiene a dimostrarlo. Jannik Sinner è un giocatore di enorme talento e assoluto spicco internazionale. Anche se ha perso il primo posto della classifica ATP, rimane secondo, ed è un talento che l’Italia del tennis non vedeva da veramente un sacco di tempo e anni. Carlos Alcaraz è chiaramente l’unico in questo momento capace di insidiarlo veramente al vertice del circuito mondiale, quindi ci aspettiamo sfide veramente accese ed eccitanti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi fra i due grandi rivali. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

