Ultimo arrivato ma sempre titolare e mai sostituito | Akanji leader dell' Inter

Gazzetta.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore svizzero è arrivato l'ultimo giorno di mercato, definita la cessione di Pavard al Marsiglia. Messo alla porta da Guardiola al City, è subito diventato protagonista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ultimo arrivato ma sempre titolare e mai sostituito akanji leader dell inter

© Gazzetta.it - Ultimo arrivato ma sempre titolare e mai sostituito: Akanji leader dell'Inter

