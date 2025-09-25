Ultimo arrivato ma sempre titolare e mai sostituito | Akanji leader dell' Inter
Il difensore svizzero è arrivato l'ultimo giorno di mercato, definita la cessione di Pavard al Marsiglia. Messo alla porta da Guardiola al City, è subito diventato protagonista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: ultimo - arrivato
Autorità portuali, arrivato alla Camera l’ultimo ok a Paroli. Bagarre sulle nomine di Roma e Bari
L’ultimo arrivato. "Maceratese, sono entusiasta di essere qui»
Viareggio: oggi inizia la stagione sul campo. C’è l’ultimo arrivato Lollo, ma anche Ortolini
È l’ultimo arrivato nel roster della WeCOM-Ortoetruria per la stagione 2025/26 che avrà inizio sabato 27 settembre. Ala di 204 centimetri, nato nel 2000 a Melzo, il lungo lombardo esordisce nel 2016 nelle giovanili di Cernusco per poi trasf - facebook.com Vai su Facebook