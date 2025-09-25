Ultimi brindisi a Pianello | il Wine Fest chiude l’estate in Val Tidone

Pianello Val Tidone si appresta a salutare l’estate con “Pianello Frizzante”, ultimo appuntamento del Valtidone Wine Fest, un fine settimana che intreccia arte, sapori e la migliore tradizione spumeggiante dei Colli Piacentini. Una festa corale che chiude l’estate della Val Tidone In questi due giorni il borgo di Pianello Val Tidone diventerà un crocevia di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Ultimi brindisi a Pianello: il Wine Fest chiude l’estate in Val Tidone

In questa notizia si parla di: ultimi - brindisi

CineCortile: ultimi tre appuntamenti sotto le stelle a Brindisi

L’autunno del vino, il Friuli saluta Vigneti Aperti con gli ultimi brindisi https://triesteallnews.it/2025/09/lautunno-del-vino-il-friuli-saluta-vigneti-aperti-con-gli-ultimi-brindisi/… - X Vai su X

Un brindisi in compagnia per salutare gli ultimi giorni d’estate e celebrare il lavoro di un anno intero che si concretizza con la vendemmia! Ogni gesto, momento e attesa ora ci avvicina ai vini che prenderanno forma. Ph. Jessica Zufferli Jessica Zufferli - facebook.com Vai su Facebook

Brindisi di settembre a Pianello con il Valtidone Wine Fest; Brindisi, buon cibo e fuochi d'artificio: a Pianello Wine fest e fiera di San Maurizio; Pianello frizzante e Valtidone Wine Fest per un fine settimana dedicato al vino e ai prodotti della terra.