Ultima per pressione fiscale sulle imprese Cna | Scenario drammatico
“Questo primato negativo trova terreno fertile laddove è minore l’efficienza della gestione e della qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese. Ed il nostro territorio sotto questo aspetto vive certamente una condizione profondamente deficitaria". Lo scrivono presidente Francesco Di Natale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Fisco, lieve calo della pressione sulle imprese: Agrigento ultima in Italia con il 57,4%
Fisco, la fotografia di CNA: Siena al 51%, Poggibonsi al 50,3% e Montepulciano al 49,6% - L’ultima indagine dell’Osservatorio CNA “Comune che vai, fisco che trovi” offre un quadro aggiornato sulla pressione fiscale che grava sulle imprese italiane. Lo riporta antennaradioesse.it
Cna, ad Arezzo minor pressione fiscale su imprese in Toscana - Arezzo è il capoluogo di provincia in Toscana con la minore pressione fiscale sulle imprese, con un total tax rate del 49,8% che le vale il nono posto a livello nazionale nella graduatoria dove, invec ... Riporta ansa.it