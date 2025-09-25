Ultima Generazione | Meloni cita i santi ma tace sulle armi a Israele sesto giorno di sciopero della fame

Il vero “coraggio” è riconoscere le responsabilità di Israele e agire. Roma, 25 settembre 2025 – È sorprendente e inquietante constatare come turisti e visitatori possano passeggiare liberamente davanti a Palazzo Montecitorio, mentre le forze dell’ordine rincorrono e portano via di peso le tre donne, sostenute da Ultima Generazione, che si trovano al sesto giorno di sciopero della fame per chiedere al governo Meloni di riconoscere il genocidio in corso a Gaza e di garantire protezione e sicurezza per le persone salpate con le Flotille. Siamo davvero disposti a vivere in un Paese dove i turisti possono passeggiare davanti alla porta del Parlamento, mentre i cittadini italiani che esercitano pacificamente il diritto di manifestare vengono letteralmente portate via di peso? « Era proprio necessario mettere a repentaglio l’incolumità di cittadini italiani per portare aiuti a Gaza?» ha chiesto ieri il Ministro Crosetto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it